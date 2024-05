Osimhen si è infortunato: out quattro settimane! La Nigeria lo esclude dai convocati

Ultim'ora: Victor Osimhen si è infortunato! L'attaccante del Napoli è stato ufficialmente escluso dall'elenco dei convocati della Nazionale nigeriana, impegnata nel mese di giugno nelle partite di qualificazione ai Mondiali di calcio 2026 contro Sudafrica e Benin.

Infortunio Osimhen

Ultime notizie. Pochi minuti fa il comunicato ufficiale della federazione calcistica della Nigeria: Osimhen è infortunato e sarà indisponibile per almeno quattro settimane! Sarà sostituito da Kenneth Igboke.

Dunque un mese di stop per Victor Osimhen, che a questo punto dovrebbe tornare disponibile a fine giugno. Ricordiamo che il ritiro del Napoli in Trentino inizia l'11 luglio, ma con ogni probabilità il club spera di venderlo prima per investire sul mercato. L'infortunio di Osimhen rischia di complicare i piani del Napoli?