Napoli-Milan, tifoso muore nel sottopasso del Maradona: il nome e la dinamica dell'incidente

Ultime notizie Napoli - Quella che si è consumata ieri durante Napoli-Milan è una vera e propria tragedia con la morte di un tifoso nel sottopasso davanti lo stadio. Le ultime news che arrivano han dato un nome, un cognome e l'età al tifoso scomparso nella serata di ieri a Fuorigrotta.

Napoli-Milan: tifoso morto allo stadio, i dettagli

Si chiama Tony Scotto il tifoso che muore lasciando una moglie e due figli, a 42 anni. È di Bacoli il tifoso che nella serata di Napoli-Milan - stando all'ipotesi più plausibile circolata ad ora - è caduto mentre cercava di entrare allo stadio Maradona senza biglietto. Ma gli inquirenti non tralasciano nessuna ipotesi, al momento.

Tony Scotto Di Luzio: tifoso muore al Maradona

L'uomo morto nel parcheggio abbandonato dello stadio Maradona di Napoli si chiamava Tony Scotto Di Luzio, aveva 42 anni ed era una persona nota e amata a Bacoli, dove anche il sindaco, Josi Gerardo Della Ragione, che lo ha ricordato con affetto in queste ore, lo conosceva. La notizia del decesso avvenuto nella notte, ha iniziato a circolare fin dal mattino. Sposato, due figli, Tony Scotto sarebbe morto in seguito ad una caduta da circa 20 metri, forse nel tentativo di scavalcare per entrare allo stadio senza biglietto durante la partita di Serie A, Napoli-Milan, di domenica 29 ottobre. Questa, al momento, l'ipotesi più accreditata e confermata da un amico presente assieme a lui nel sottopasso Claudio e sentito dalla polizia.

E il sindaco Josi Della Ragione scrive: