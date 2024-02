Napoli in finale di Champions League? La previsione di Opta | GRAFICO

Il sito specializzato Opta ha fornito le sue previsioni in merito al passaggio dei turni fino alla finale e, più in generale, sulla vincitrice della Champions League 2023/24. La grande favorita è il Manchester City con oltre il 50% di possibilità di arrivare in finale e il 32% di bissare il successo di Istanbul dodici mesi dopo la vittoria di Istanbul.

Alle spalle del City c'è il Real Madrid di Ancelotti che ha vinto la Champions nell'edizione precedente. Poi, sul gradino più basso del podio, l'Inter di Simone Inzaghi che è davanti a Bayern, Arsenal, PSG e Barcellona. In fondo alla classifica le altre due italiane. Per 'Opta', solo il Copenaghen ha meno possibilità di Lazio e Napoli di vincere la Champions.