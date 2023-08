Napoli-Girona, il commento del club: "Vittoria simbolica e significativa"

Il Napoli batte il Girona segnando 4 rigori: uno in partita e tre nella sequenza finale per assegnare il successo simbolico ma pur sempre significativo e gratificante della seconda amichevole internazionale allo Stadio Patini. Nello score decisivo entra anche Alex Meret che para due penalty agli spagnoli confermandosi specialista della materia. Napoli "rigoroso" nella precisione dal dischetto. Al 42' apre il festival Simeone che scuote l'incrocio dei pali pareggiando la prima rete spagnola di Stuani. Poi nella ripresa tanti cambi e solita routine per mettere minuti nelle gambe a tutta la rosa. Il Napoli ha più di una occasione per il sorpasso ma termina senza sussulti. Le emozioni, per quanto "friendly", sono riservate ai rigori. Segnano Raspadori, Anguissa e Zielinski. Possono bastare perchè Alex mano lesta ne prende 2 su 3. Vince il Napoli la seconda amichevole a Castel di Sangro e l'appuntamento adesso è per domenica 6 agosto al Patini contro l'Ausburg.

Giacomo Raspadori

Il Napoli batte il Girona ai rigori

NAPOLI: Gollini (60' Meret), Zanoli (60' Di Lorenzo), Ostigard (60' Rrahmani), Juan Jesus, Obaretin (60' Olivera), Zedadka (60' Anguissa), Elmas (60' Politano), Folorunsho (60' Zielinski), Zerbin (60' Kvaratskhelia), Lozano (46' Lobotka), Simeone (60' Raspadori). All. Garcia.

GIRONA : Juan Carlos, Arnau, David Lopez, Blind, Miguel, Aleix Garcia, Herrera, Justin, Savio, Tsygankov, Stuani. All. Miguel Munoz

Arbitro: Campione di Pescara

Marcatori: 13' Stuani, 42' Simeone rig.

La sequenza dei rigori: Raspadori gol, Victor parato, Anguissa gol, Callens alto, Zielinski gol, Almena gol, Politano parato, Couto parato

