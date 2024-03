Insigne di nuovo protagonista col Toronto: gol capolavoro in MLS | VIDEO

La MLS è ricominciata da poco ma Lorenzo Insigne è tornato subito ad essere protagonista con la maglia del Toronto FC.

Mentre si sta ancora giocando la partita New England Revolution vs Toronto, il risultato è sullo 0-1 grazie ad un gol capolavoro dell'ex capitano del Napoli. Insigne da fermo stoppa la palla in area e con uno pallonetto la mette sul secondo palo. Poi si lascia andare ad un'esultanza simpatica, fingendo un infortunio.

