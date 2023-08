Infortunio Kvara, Repubblica - Sospiro di sollievo, soltanto un trauma contusivo

Ultime notizie SSC Napoli - Si ridimensiona l'allarme per le condizioni di Khvicha Kvaratskhelia. Che dopo Napoli-Girona per una botta all'altezza del ginocchio aveva lasciato con una vistosa fasciatura e zoppicando lo stadio Patini di Castel di Sangro.

Delle condizioni di Kvaratskhelia ne parla l'edizione odierna di Repubblica:

"La giornata all’insegna dell’azzurro è cominciata allo stadio Patini e il sospiro di sollievo degli appassionati per le condizioni del ginocchio di Kvara è arrivata poco prima di pranzo. Niente distorsione, ma soltanto un trauma contusivo. Il numero 77 ha rimediato una botta nel match contro il Girona e ieri ha cominciato le terapie. Non si è allenato ieri mattina e probabilmente salterà il match di domenica contro i tedeschi dell’Augsburg (inizio alle 18.30), ma non ci sono ansie particolari: ovviamente sarà monitorato quotidianamente".