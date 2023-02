Gol subiti squadre Spalletti dal 2004/05: c'è un dato che accomuna le ultime tre annate dopo 21 giornate di A | FOCUS

Calcio Napoli - Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui sono delle certezze assolute del Napoli di Spalletti. Lo dimostrano i numeri che esaltano la difesa, e più in generale la fase di non possesso degli azzurri, che ad oggi ha prtato questa squadra a subire soltanto 15 reti in 21 gare di serie A. Guardando la carriera di Luciano Spalletti, da quando il nostro campionato è a 20 squadre, viene fuori una riflessione importante. Nelle ultime tre stagioni 2018-19 all'Inter e poi le due al Napoli, Spalletti al medesimo punto del campionato ha subito lo stesso identico numero di reti.

Gol subiti squadre Luciano Spalletti

Prendendo le statistiche storiche dalla stagione 2005-05 viene fuori che ad oggi il Napoli 2022-23 ha eguagliato quello della scorsa stagione ed anche l'Inter 2018-19 di Spalletti. Le 15 reti sono infatti il numero più basso di gol preso in carriera dalle squadre allenate da Luciano alla 21esima giornata. Di seguito la classifica completa:

2004-05 Udinese 21

2005-06 Roma 22

2006-07 Roma 17

2007-08 Roma 22

2008-09 Roma 26

2016-17 Roma 18

2017-18 Inter 16

2018-19 Inter 15

2021-22 Napoli 15

2022-23 Napoli 15

RIPRODUZIONE RISERVATA