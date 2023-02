Eintracht in campo per la Coppa stasera: le formazioni ufficiali del match

Notizie Calcio - Eintracht di nuovo in campo stasera. La formazione tedesca, prossima avversaria del Napoli in Champions League, gioca in coppa stasera. Ecco le formazioni ufficiali:

(3-4-2-1) Trapp; Tuta, Hasebe, Ndicka; Buta, Kamada, Rode, Max; Borre, Gotze; Kolo Muani. Darmstadt (3-4-2-1): Schuhen; Zimmermann, Muller, Mehlem; Ronstadt, Schnellhardt, Kempe, Holland; Karic, Honsak; Tietz.