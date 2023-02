Da La Spezia - Un primo tempo credibile vanificato da tre regali: così per diventa tutto troppo facile per il Napoli

Calcio Napoli - Il quotidiano online Città della Spezia commenta così la vittoria del Napoli allo stadio Picco:

"La partita si conclude virtualmente al minuto 24 grazie ad un altro regalo, stavolta di Dragowski: a tradire l’estremo difensore di casa è una palla”vagante” che generalmente non dovrebbe creare problemi ad un portiere della sua esperienza e su cui Osimhen si avventa con un grande stacco, battendolo in uscita alta. E’ una rete che chiude ogni discorso ma se qualcuno non avesse ancora compreso è ancora lo Spezia a confermare di essere in vena di generosità: Zara ruba palla a Caldara che aveva rischiato un dribbling in una zona del campo in cui se sbagli non c’è possibilità di uscirne. Il georgiano si trova così con la palla fra i piedi all’ingresso dell’area e invece di andare a concludere vuole andare sul sicuro servendo con altruismo il compagno per un gol impossibile da sbagliare. E Oshimen non si fa pregare siglando il suo 16mo centro in campionato: il Napoli e già sul pullman, il resto è solo per la cronaca"