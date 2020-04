Coronavirus Inghilterra, scoppia la polemica: Mourinho ha diretto mini-allenamento del Tottenham senza distanziamento sociale

Aggiornamenti coronavirus - Non si ferma l'emergenza Covid-19 nel mondo, compresa l'Inghilterra. La crisi sanitaria, però, non sembra aver negato una sessione a ranghi ridotti tra i giocatori del Tottenham. Come riporta il Daily Mail, infatti, il tecnico Josè Mourinho e tre giocatori (Sanchez, Sessegnon e Ndombelè) sono stati immortalati mentre si allenavano al parco. Tutti - si legge - avrebbero violato la direttiva governativa secondo cui l'esercizio fisico all’aperto può essere intrapreso solo con un altro membro della propria famiglia. E non è tutto: Sanchez e Sessegnon sono stati ripresi mentre correvano l'uno al fianco dell’altro, senza quindi rispettare il distanziamento sociale di due metri richiesto dal primo ministro Boris Johnson. Sempre il Daily Mail sottolinea come la società non fosse al corrente dell'iniziativa dell'allenatore portoghese che ha "convocato" i suoi tesserati residenti nel nord di Londra.