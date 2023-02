Codacons parte civile nel processo Juve: class-action degli azionisti, chiedono il risarcimento!

Il Codacons ha annunciato un'azione legale in favore degli azionisti Juventus danneggiati dallo scandalo plusvalenze che ha coinvolto Agnelli, Nedvede e il club stesso.

In vista del processo che inizierà a Torino il 27 marzo 2023 a carico dei dodici imputati coinvolti, il Codacons (cioè, il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) scenderà in campo a tutela degli azionisti che hanno subito una perdita di valore delle proprie azioni come conseguenza del processo giudiziario.

Codacons sfida la Juventus

Codacons sfida la Juve: in pratica, i risparmiatori che custodiscono quote azionarie della Juventus s.p.a. potranno costituirsi parte civile nel procedimento penale e chiedere un risarcimento alla Juventus per le perdite subite. Gli azionisti che volessero partecipare alla "class-action" contro la Juventus sono invitati a fare richiesta alla Codacons entro il 17 marzo.