Inchiesta Prisma: Santoriello può fare un passo indietro, ma nessun effetto sul processo

Ultime notizie Serie A - Tante polemiche nelle ultime ore per una dichiarazione in un convegno del 2019, dopo l'archiviazione di un caso proprio sui bianconeri, di Santoriello che lasciandosi andare disse: «Sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus».

Ciro Santoriello è uno dei tre magistrati che guida l’inchiesta Prisma che vede coinvolta la Juventus: le sue parole, sebbene abbiano scatenato la polemica del mondo bianconero, come conferma Repubblica "difficilmente avranno conseguenze sul processo anche in caso di un passo indietro del magistrato".

Queste le parole di Francesco Calvo, capo dell’area sportiva della Juventus a DAZN:

«Alcune frasi estrapolate dal proprio contesto possono assumere un significato diverso da quello che hanno nel contesto corretto.. Questo vale per la Juventus e per tutte le persone di Juventus che sono state coinvolte nelle indagini, questo vale anche per il caso in questione. Però c’è una cosa che vorrei dire: che Juventus dà sempre rispetto e il rispetto è anche quello che pretende in tutto questo iter giudiziario».