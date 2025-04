Calciomercato Napoli - Il giornalista Ciro Troise ha svelato una notizia di mercato, per il futuro degli azzurri, che riguarda un giovane interessante:

"Il Napoli lavora sul mercato per il futuro: pressing sul Benevento per l'acquisto di Mario Perlingieri, attaccante classe '2005 che ha collezionato 32 presenze, 4 gol e 3 assist. Si prova a costruire l'operazione di mercato con il Bari, lasciando il giovane centravanti in prestito in Puglia".