Spinazzola: "Tifosi incredibili, vincere e vedervi felici mi ha emozionato. Consigli a De Bruyne? Solo Conte!" | VIDEO

Ritiro Dimaro Napoli 2025 / DIMARO FOLGARIDA (TN) - L'evento si tiene sul palco dell'area eventi del ritiro di Dimaro Folgarida. Queste le dichiarazioni di Leonardo Spinazzola:

"Indossare questa maglia per me è davvero importante, e per tutti i nostri compagni. Voi tifosi siete incredibili, anche qui ce lo dimostrate. Vincere è stato ancora più bello, vedervi felici per le strade è stato emozionante.

Che consiglio darei a De Bruyne? Non si può, non posso io! L'unico che può dargli un consiglio è il mister.

Gol alla Roma con assist di Jesus? In allenamento proviamo molte cose, quel gol fatto contro la Roma penso sia stata più fortuna che altro. Ho chiuso gli occhi quando ho tirato (ride, ndr)!

Volete tanti assist per Lukaku? Spero di dare tanto il mio contributo con i miei assist, magari a Lukaku!".