Notizie Napoli - Sale l'attesa in vista di Napoli-Cagliari di venerdì sera, gara che potrebbe assegnare lo Scudetto alla SSC Napoli. La caccia al biglietto è partita ieri alle 15:00, con numerosi disagi per l'immensa richiesta di tagliandi da parte della tifoseria.



Oggi alle 14:00 sono state messe in vendita ultime scorte di tagliandi con la modalità di vendita libera. Poco dopo le 14:00 c'erano già 280 mila persone in fila su Ticketone. Clicca su foto allegate per vedere: