Arrivo Napoli a Salerno: che entusiasmo e carica a Cava de' Tirreni! Cori per Garcia e sfottò alla Salernitana | VIDEO CN24

Il Napoli è arrivato a Cava de' Tirreni! Qui il club alloggerà in vista della partita di domani pomeriggio a Salerno, contro la Salernitana. Nell'Holiday Inn di Cava de' Tirreni, in provincia di Salerno, dove il bus degli azzurri è arrivato per la vigilia di Salernitana-Napoli.

Arrivo Napoli a Cava: il video

19:35 - È appena arrivato, il Napoli, a Cava de' Tirreni dove sarà in ritiro alla vigilia di Salernitana-Napoli. Tantissimi tifosi ed entusiasmo sotto la pioggia battente, con cori e carica ai calciatori azzurri all'arrivo del pullman dei partenopei. E fra i tanti cori, qualche singolo tifoso se la prende con il tecnico: "Garcia, Garcia, vattene via!". Ma oltre qualche sporadico tifoso (fra il coro per Garcia e sfottò ai tifosi salernitani), tutti gli altri concentrati per incoraggiare gli azzurri in vista del derby campano.

È risaputo che la città di Cava de' Tirreni, nonostante la vicinanza a Salerno, sia un feudo di tifosi napoletani e lo dimostrano le centinaia di persone che in questo momento stanno aspettando il bus SSC Napoli per offrire alla squadra una calorosa accoglienza.

Convocati Salernitana-Napoli

Salernitana-Napoli, diramati i convocati di mister Rudi Garcia per il derby di domani. Presente Juan Jesus in lista ormai recuperato. C'è anche il giovane D'Avino.

Assente, invece, l'infortunato Osimhen.

Portieri : Contini, Gollini, Meret

: Contini, Gollini, Meret Difensori : D’Avino, Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Mathias Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zanoli

: D’Avino, Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Mathias Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zanoli Centrocampisti : Anguissa, Cajuste, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Zielinski

: Anguissa, Cajuste, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Zielinski Attaccanti: Kvaratskhelia, Lindstrom, Politano, Raspadori, Simeone, Zerbin

Salernitana Napoli: Rudi Garcia in conferenza

13.49 - Termina la conferenza stampa.

13.48 - "Portiere? Meret è il titolare, Gollini è il numero due ed è stato infortunato mancando settimane di allenamento. Da quando sono arrivato sono contento che i dirigenti siano riusciti a farlo tornare dal mercato. Abbiamo tre portieri forti, Contini si sta allenando benissimo e Hubert Idasiak è una risorsa. Gollini meriterebbe di giocare, vediamo se ce ne sarà l'opportunità ma Alex è tornato ad alti livelli. Sono contento di poter dormire sulle due mie orecchie, come si dice in Francia, tra due cuscini"

13.46 - "Quanto sono soddisfatto del mio rendimento finora? Possiamo sempre migliorare, siamo una squadra forte con giocatori forti, non dobbiamo dimenticarlo. Scendiamo in campo con ambizione, fiducia e personalità nonchè coraggio quando c'è da lottare. Le partite non vengono vinte se non lotti, facciamo in modo da lavorare su cosa migliorare, ad esempio l'approccio alla partita: serve essere efficaci, belli, così da poter trovare anche il vantaggio"

13.45 - "Migliorare la fase realizzativa? Non sarà una gara facile, è un derby e loro hanno bisogno di punti. C'è solo un risultato per noi domani, vincere, e dobbiamo mettere tutto in campo. Dobbiamo dimostrare la nostra migliore versione, ci sono alcuni parametri della squadra avversaria che vanno gestiti e ci stiamo lavorando su"

13.43 - "Il Murales di Maradona per sentirmi più napoletano? Mi sento bene in questa città, quando c'è stata un po' di tempesta io ho sempre detto che in città c'è tanta gente che mi incoraggia e che è tifosissima del Napoli. Cerco solo di avere una vita normale anche se non è possibile per noi in qualsiasi città che vive di calcio. Ma era anche l'anniversario del grande Diego, e dato che non c'ero mai stato ci sono andato: è stato bellissimo vedere gli scugnizzi giocare per strada, è la bellezza del calcio e della vita"

13.40 - "La Salernitana? Abbiamo parlato tanto del Milan, ma non possiamo rigiocarla. Domani ritroverò persone come Morgan De Sanctis che apprezzo molto, è stato uno dei pilastri del mio spogliatoio alla Roma: ho sempre saputo che sarà un grande dirigente, domani saremo avversari nei 90' ma sarà un piacere rivederlo. Morgan era un leader in campo ed un uomo perbene, sarà solo un piacere rivederlo. Poi ritroverò giocatori che conoscevamo già in Francia: Dia, Bradaric, Coulibaly ad esempio. Ma la cosa più importante, e non lo sapevo e pensavo ingenuamente, è che credevo di trovare lì a 50 chilometri un rispetto reciproco ed un clima più disteso: non sarà così, visto il momento che stiamo vivendo nel mondo ok la rivalità, ma non è la guerra: ne abbiamo abbastanza, spero nel sostegno dei tifosi verso la propria squadra, ma l'odio non porta da nessuna parte"

13.39 - "Sostituire un calciatore è sempre per migliorare la squadra, chi è già uscito all'intervallo magari poi inizia la partita successiva. Potevo fare altre scelte, quando sei 0-2 e cambi due difensori sembra particolare, ma la partita ha fatto capire che fosse la scelta giusta col cambio modulo e con giocatori differenti in difesa"

13.38 - "Differenza tra risultati in casa e trasferta? Non mi dò spiegazioni. In trasferta andiamo in ritiro ed in casa no? Non c'entra niente, con il Covid nessuno andava più in ritiro e comunque uno ha vinto lo scudetto e uno che ha fatto una annata pazzesca, io sono andato in semifinale di Champions senza poter mai andare in ritiro. Ho dei giocatori responsabili, dei professionisti"

13.37 - "Lindstrom? Spazio ne ha avuto un po', quando un giocatore gioca esterno deve fare assist o gol, per togliere il posto a Kvaratskhelia e Politano è complicato per gli altri. Quando uno subentra, in poco tempo deve dimostrare di essere capace di esser decisivo, Lindstrom e gli altri. Poi c'è anche la fase difensiva, un esterno deve dare una grande mano alla squadra visto che è fresco. Jesper però ci sta dando una mano"

13.36 - "Sette punti dall'Inter significa essersi arresi? Mi aspettavo questa domanda, è sempre offensiva. Che devo rispondere? Avrò capito male. Ripeto: siamo ad un quarto del campionato, ne rimangono tre per tornare su chi è davanti a noi in classifica"

13.35 - "Osimhen è in permesso dalla società, l'ho sentito via messaggio. I medici mi garantiscono che sta seguendo il rpogramma di recupero e tornerà la prossima settimana. Che sia Osimhen o Lorenzo Russo, anche lui infortunato, non possono giocare ed io mi concentro su chi può giocare"

13.33 - "Capire i momenti del match? Secondo me non è questo il problema, se guardiamo il primo tempo col Milan abbiamo regalato tanti palloni agli avversari, anche chi di solito non perde palla. Quando se ne perdono troppi non puoi più attaccare, e ti esponi maggiormente. La chiave è il gioco con la palla, che ti porta ad avere occasioni da gol e a non concedere occasioni agli avversari"

13.31 - "4-2-3-1 dall'inizio? Abbiamo dimostrato col Milan che questo modulo può essere utile e sappiamo metterlo in campo: potrebbe essere utile anche domani. È ovvio che dobbiamo concedere meno gol, se non sbaglio a parte un match abbiamo sempre fatto un gol. Concentriamoci di più sulla fase difensiva che può essere anche di riaggressione avanzata, ma i ragazzi lo sanno che dobbiamo impegnarci in undici per difendere e per essere più solidi, così saremo in grado di vincere più facilmente"

13.30 - "Che Napoli vedremo a Salerno? Col Milan presi due gol alle due prime azioni offensive loro, non abbiamo fatto male male e offensivamente abbiamo avuto la palla dell'1-1. Però è il passato, ci concentriamo su domani e quando una squadra risale da 0-2 a 2-2, il secondo tempo è stato migliore. Penso che sia sempre meglio finire con una nota positiva e faremo di tutto per continuare"