Tuttosport - Il Torino piomba su Simeone, c'è il gradimento del Cholito: la situazione

Il Torino vuole Giovanni Simeone si legge questa mattina sulle pagine del quotidiano Tuttosport che dà ulteriori dettagli in merito all'interessamento dei granata per l'attaccante argentino che praticamente non ha trovato mai spazio nel Napoli nel corso di questa stagione davvero molto tribolata della squadra azzurra.

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge su Tuttosport per quanto riguarda l'interessamento del Torino per l'attaccante Giovanni Simeone:

"L’attaccante ha un contratto sino al 2026 con un altro anno di opzione da parte di De Laurentiis, ma è chiaro che a questo punto non resterà a Napoli. Non rientra nei piani futuri del club e lui stesso chiederà di andare via per trovare maggiore spazio.

Tatticamente la punta del Napoli sarebbe il giocatore ideale da affiancare a Zapata, visto che fa un grande movimento e nonostante il dispendio di energie ha un buon fiuto del gol. In carriera ne ha fatti tanti e vorrebbe continuare a farli, magari in maglia granata. Al Toro non direbbe di no. Davide Vagnati sa bene che con De Laurentiis è sempre molto complicato trovare un accordo ma in questo momento, alla luce del campionato che ha fatto Simeone, il presidente del Napoli non può certo chiedere una cifra spropositata".