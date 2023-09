Hamsik nuovo team manager della Slovacchia: "Conosco Calzona, sono qui per aiutare"

Ufficiale: Marek Hamsik è il nuovo team manager della Nazionale di calcio della Slovacchia! L'ex capitano del Napoli, attualmente detentore del record per numero di gol e presenze nella Nazionale slovacca, affiancherà l'allenatore Francesco Calzona nel ruolo di Team Manager della selezione.

Ultime notizie. Hamsik è stato nominato ufficialmente ieri e adesso si prepara già ad esordire da team manager nel doppio confronto contro Portogallo e Liechtenstein valido per le qualificazioni ad Euro 2024: "Sono qui per aiutare la squadra" - ha dichiarato Hamsik in conferenza stampa - "Non lo farò più in campo, ma fuori. Innanzitutto mi occuperò della comunicazione. Conosco l'italiano, posso trasmettere informazioni ai giocatori. Conosco personalmente i ragazzi, sono miei ex compagni di squadra. Un altro vantaggio è che conosco il lavoro di coach Francesco Calzona. So che tipo di lavoro fa e con che stile vuole presentarsi. Ora riconosco il tutto dal lato opposto. Anche per me sarà una bella esperienza. Ringrazio il presidente della federazione e l'allenatore per questa opportunità".

Poi confessa: "Il calcio non mi manca. Dopo l'addio ho giocato a calcio una sola volta. Ora guardo il calcio con gli occhi di un allenatore e non di un giocatore".