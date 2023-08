Pagelle Napoli-Sassuolo: sontuoso Di Lorenzo, Kvara illumina, Anguissa everywhere e altra firma di Osi

Seconda partita in campionato per il Napoli di Garcia e prima tra le mura amiche del Maradona. Gli azzurri battono il Sassuolo per due a zero, con le firme di Osimhen e Di Lorenzo.

Ecco le pagelle, i voti e giudizi sulle prestazione degli azzurri.

di Dino Viola

Pagelle Napoli Sassuolo

Meret 6: Un brivido su colpo di testa di Ruan, tocca il primo pallone in uscita al 40esimo. Il secondo pallone all'86esimo.

Di Lorenzo 7: Sforna un'altra prestazione strepitosa. Serve subito un assist al bacio per Raspadori. La catena di destra con Politano regala spettacolo: cerca spesso la palla dentro l'area dalla linea di fallo laterale. Apre spazi con le sue avanzate, tanti brividi per gli avversari. Il gol suggella un'altra prestazione sontuosa.

Rrahmani 6.5: Calma e concentrazione. Contiene bene Pinamonti, altrettanto bene in impostazione. Toglie le castagne dal fuoco su Vinha con un intervemto notevole. Leader.

Juan Jesus 6.5: Cerniera di difesa, chiude e fa muro in situazioni pericolose dal lato di Olivera. Chiude su incursione di Henrique, tiene bene la posizione ed è vigile sulle palle alte. Lavoro silenzioso. Dall'89 Ostigard: s.v.

Olivera 6: Pecca di un pizzico di attenzione in fase difensiva, Bajrami gli crea qualche problema ma non degni di nota. In fase offensiva predilige l'inserimento a sorpresa per tracce interne al campo, rispetto al fondo. La crescita c'è.

Anguissa 7: Parte molto pimpante, pressa e arriva primo sulle palle sporche. Risolve situazioni in difesa e un minuto dopo è lì che si inserisce in aria avversaria, e di testa sfiora il raddoppio. Cavalca gli spazi a disposizione, poi di palleggio in superiorità numerica ed abbassa le marce. Anguissa everywhere.

Lobotka 6: Infonde la solita sicurezza, di insolito ci sono lanci lunghi in verticale: è chiara l'indicazione dalla panchina. Appoggio sempre presente per i compagni: porto sicuro. Dall'82 Cajuste: s.v

Zielinski 6: Velocizza il gioco con tocchi di prima e intuizioni a liberare il compagno, ma anche sventagliate a cambiare gioco. Sciupa con una conclusione alta un'azione spettacolare. Un po' di concretezza in più non guasterebbe ma sufficienza più che piena. Dall'82 Elmas: s.v.

Politano 6.5: Scattante come pochi altri a conquistarsi il rigore: contrasto simile a quello di Cajuste a Frosinone. Prova qualche conclusione, qualche giocata di fino ma deve aggiustare la mira. Il binario di destra sfiora la perfezione. Dal 61' Kvaratskhelia 7: Gli bastano due minuti per un assist delizioso: gioca un altro calcio. Altra imbucata in area per Olivera e dribbling disorientanti. Illumina il Maradona e la Serie A con le sue idee.

Osimhen 7: Dopo 3 minuti si infila tra difensore e portiere, viene steso ma per l'arbitro non è rigore. Su quello concesso invece ci mette la firma e tanta grinta su tutto il match. Pericolo costante alla ricerca della doppietta personale, anche di testa ma Consigli glielo nega. Letale.

Raspadori 6: Pronti via e colpisce un palo clamoroso. Ha voglia di far gol ma anche di aiutare i compagni con ripieghi e raddoppi sulla fascia. Prova la mezza rovesciata senza fortuna. Poi Consigli gli nega la gioia su un tiro potente. Divora il rigore spedendo sulla traversa. Sfortunato. Dall'82 Simeone s.v. : Sempre in cerca del gol.

All. Garcia 6.5: Partenza sprint: un palo, un rigore dubbio non concesso e un altro assegnato. Tanto calcio verticale: anche quando il Sassuolo è schiacciato si cerca la giocata in area a discapito del palleggio. Qualche meccanismo da perfezionare: in qualche occasione il trequartista avversario ha trovato tempo e spazio, tra difesa e centrocampo, per far male. Qualcosa va anche concesso all'avversario. In fase di non possesso si passa al 4-5-1. L'espusione di Lopez cambia il match ma solo in piccoli dettagli con un Napoli sempre padrone del match. Preserva Kvaratskhelia e lo utilizza per chiudere i giochi. Non è ancora il tempo di vedere Natan, ma non è un problema. La difesa non corre pericoli, il centrocampo gira, l'attacco regala spettacolo. Altra vittoria.

