Pagelle Lecce-Napoli: Rudi e vittoriosi. Poteva esserci un debutto migliore per Gaetano? (spoiler: no)

Termina Il match per la 7a giornata di Serie A con il Napoli che ha affrontato il Lecce. Le pagelle Lecce Napoli su CalcioNapoli24, con i voti e la spiegazione dettagliata per ogni singolo calciatore azzurro. Voti Lecce Napoli.

Pagelle Lecce Napoli, i voti

di Claudio Russo (@claudioruss)

Meret 6 - Coinvolto da Natan e Ostigard nel gioco palla a terra, risponde su Krstovic al 25’. Sul gol poi annullato a Strefezza era andato malissimo. Esce sulla punizione di Oudin con i tempi giusti.

Di Lorenzo 6 - Quando avanza è utile perchè se taglia verso il centro, si porta via un interno, e se va in fascia si porta via un terzino: serve anche Simeone rasoterra in area. Con l’ingresso di Politano si nota il cambiamento col precedente Lindstrom. Liscia un pallone al 65’, non è da lui.

Ostigard 6,5 - Svetta come un vichingo sul gol, il primo in Serie A. Krstovic è più nelle grazie di Natan, meglio in fase di aggressione che a difesa bassa schierata.

Natan 6,5 - Anticipa Krstovic in avvio e per due volte, lo sbarra di nuovo in avvio di ripresa. Rapido di piedi.

Mathias Olivera 6 - Kvaratskhelia lo prova a lanciare di tacco, riesce a liberarsi con i suoi movimenti. Resta più bloccato di Di Lorenzo, Almqvist lo impegna.

Anguissa 7 - Rischia al 12’ quando Blin lo va a pressare, si muove e scambia posizione con Zielinski, recupera palla al 23’, costruisce l’azione con Simeone, che va al tiro, e con Zielinski. Sbaglia poco o nulla.

Lobotka 6 - Si abbassa tra i due centrali per evitare la marcatura e per avere maggiormente il pallone tra i piedi. Infatti torna ad essere tra quelli che ne tocca di più, orientando il gioco. (Dal 75’ Cajuste SV)

Zielinski 6,5 - Va a posizionarsi tra le due linee, col piedino precisissimo sulla punizione per Ostigard, duetta con Simeone e Anguissa a fine primo tempo. Il Lecce gli apre spazi in cui corre. (Dall’83 Gaetano 7 - Debutto stagionale con gol cinque minuti dopo: poteva andare meglio? Sì, perchè guadagna anche un rigore)

Lindstrom 5,5 - Debutto dal 1’ in azzurro, calcia malissimo al 13’, cerca accelerazioni brucianti anche se con un tempo di gioco in più. Kvara in avvio di ripresa non lo serve perfettamente. Avrà necessariamente altre occasioni. (Dal 58’ Politano 6,5 - Tacco e poi tiro di esterno per procurarsi un calcio d'angolo, al 77’ prende palla e si fa 50 metri di campo. Dorgu lo spinge a rimanere un pizzico più basso. Insacca il poker su penalty)

Simeone 6,5 - Seconda volta da titolare in 40 partite di A da quando è a Napoli, Lobotka lo cerca in verticale al 35’ ma Falcone lo anticipa col pugno. Serve sia Kvara sia Lindstrom, sfiora il palo di destro dopo un movimento giusto ed un pallone recuperato. (Dal 46’ Osimhen 6,5 - Entra, sei minuti e segna al termine di un’azione che fa partire 70 metri prima. E non esulta. Coinvolge i compagni applaudendo le loro giocate, dando a Politano il rigore del poker)

Kvaratskhelia 7 - Fisicamente è un’altra cosa, galvanizzato dal gol dell’altro giorno: sacrificio difensivo efficace al 21’, poi si fa ammonire. Gendrey lo soffre, ad inizio ripresa la spara alta poi mette il pallone sulla testa di Osimhen per il raddoppio, . Ne spreca un altro al 53’ per Lindstrom. (Dal 58’ Raspadori 6 - Chiama Falcone alla parata con un tiro di rima intenzione, giocando alle spalle di Osimhen nel finale trova l’assist per Gaetano)

Garcia 7 - La panchina di Osimhen non può non far rumore, visti gli ultimi giorni, il Lecce lo porta a ricercare spazi in modo paziente per tirar via qualche giallorosso. Squadra corta e che si muove con i tempi giusti, che si raggruppa sulla trequarti avversaria. Il Napoli rincula ma non perde l’attenzione se non per un calcio d’angolo alla mezz’ora. Cambia il centravanti all’intervallo, puntando più sulla velocità di Osimhen: pochi minuti e raddoppia. Nel secondo tempo i ritmi si abbassano un minimo, ma il Napoli non rischia se non quando cala anche l’attenzione - e alla fine trova due gol con due subentri, con la chicca di Gaetano al debutto stagionale. La squadra continua a migliorare, il Real Madrid sarà un banco di prova enorme ma in campionato la classifica è stata ripresa. Quattro con l’Udinese, quattro con il Lecce. Tipo Sarri nel 2015: cinque alla Lazio, cinque al Bruges…