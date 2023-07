Napoli-Hatayspor, i TOP & FLOP: Osimhen e Simeone duello a colpi di pallonetto! Kvaratskhelia dribbla, Ostigard intrigherebbe con più palloni da gestire

Napoli-Hatayspor è la terza uscita ufficiale stagionale della squadra 2023/24 di mister Rudi Garcia, che ha messo in mostra qualche calciatore più di altri. Non ha molto senso fare delle vere e proprie pagelle in occasione dei primi match, tuttavia è giusto provare ad analizzare quale prestazione singola ha convinto di più… E quale meno.

Napoli-Hatayspor Pagelle: i TOP & FLOP

Di seguito i calciatori che più hanno messo in mostra le proprie qualità nel corso di Napoli-Hatayspor. Chi sono i migliori in campo? Andiamolo a scoprire.

TOP

Osimhen - È il destinatario del lancio in profondità, si libera dell’avversario e spara un destro che fa impressione, poi un’altra chance deviata dal portiere, infine esplode un paio di destri di potenza e di fino nel giro di cinque minuti. Segna anche una tripletta ma in fuorigioco, ma è notevole lo scavetto che prova.

Kvaratskhelia - Gli bastano un paio di dribbling per accendere la gioia nei tifosi al Patini. Poi ci prende gusto, prima di capire che gli basta panche servire un compagno per arrivare in porta e al gol, come sul 2-0 sfruttando sempre un errore. Servito con i tempi giusti al 53’, sfiora il palo.

Olivera - Gran taglio nel finale di primo tempo, quando attraversa tutto il campo, ma è una delle poche folate che lo vedono protagonista. Avrà altre chance offensive, ma è in difesa che si fa notare di più con più di una chiusura in diagonale.

Simeone - Non sarà stato un gol importante come quelli in campionato, ma la rabbia agonistica con cui scaraventa in porta il 3-0 è notevole. Poi sul poker decide di andare oltre Osimhen, aumentando la finezza sul pallonetto al portiere turco.

E chi è che ha convinto meno? Di fatto non ci sono veri e propri flop in questo match, ma c'è qualcuno che un po' ha deluso o semplicemente che è apparso in ombra rispetto ai compagni. Di seguito l'elenco dei calciatori rimandati.

FLOP

Ostigard - Schierato sul centrosinistra, con l’onere di giocare il primo pallone. Non è assolutamente un flop, semplicemente ci avrebbe intrigato e piaciuto molto più vederlo più impegnato nella gestione di palla. Colpisce male un pallone di testa al 39’ in area di rigore, ma tiene botta anche ricorrendo al fallo.

Zerbin - Ha una grande occasione per il 3-0, non la concretizza e pecca di freddezza davanti a Kardesler. Non sempre riesce a superare il diretto marcatore.