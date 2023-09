Tiribocchi: "Osimhen? Quando hai un giocatore così forte spesso puoi scaricare gli altri delle responsabilità offensive"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex attaccante dell’Atalanta Simone Tiribocchi, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli crea tanto e segna poco? Fare numeri importanti può cambiare anche una carriera, il Napoli lo scorso anno ogni tanto ha fatto così, come la Roma, ma può succedere: è normale che Osimhen sia quello con i numeri maggiori, ma quando hai un giocatore così forte spesso puoi scaricare gli altri delle responsabilità offensive. Kvaratskhelia sta bene ma non benissimo, manca qualche gol ma secondo me è solo un momento. Osimhen e Simeone assieme in campo? Difficile, secondo me Victor non ha queste caratteristiche per giocare in coppia, a differenza di Simeone: complicato, meglio con Raspadori qualche metro dietro”