Terremoto Campi Flegrei non sorprende l'INGV: "Finchè il vulcano sarà attivo ci saranno scosse, non c’è magma in superficie"

Ultime notizie terremoto Napoli - Nella terra che arde da 80 mila anni, l’ultimo terremoto è un nuovo allarme che allerta la popolazione, alimentando paure ancestrali soprattutto nella zona dei Campi Flegrei. Ma la scienza non si sorprende. Perché qui, in una delle aree più monitorate al mondo, la sismicità è l’effetto diretto del sollevamento del suolo, il cosiddetto bradisismo: dal 1950 a oggi i Campi Flegrei si sono alzati di oltre 4 metri.

«Una spinta dal profondo porta il suolo a sollevarsi, deformando le rocce sovrastanti e provocandone l’innalzamento. Così, nel deformarsi, le rocce possono arrivare al limite di rottura e i terremoti sono l’effetto di questa rottura. Non possiamo fare previsioni – spiega Di Vito - Possiamo però sottolineare come il verificarsi di terremoti di maggiore magnitudo e frequenza di accadimento dipenda sia dall’accumulo continuo di sforzo indotto da una deformazione che da vent’anni sollecita senza soluzione di continuità la crosta, sia anche da repentini incrementi nella velocità di sollevamento che ne sollecitano il comportamento fragile con fratture più frequenti, che liberano maggiore energia elastica. L’accelerazione subita dal suolo nel corso dell’ultima scossa è stata molto intensa, la più alta mai registrata, ma per fortuna è rimasta localizzata in un’area limitata, anche se l’energia si è dissipata soprattutto in direzione est, e dunque il terremoto è stato molto avvertito anche a Napoli. Quanto alla magnitudo gli studi più recenti, che considerano sia analisi statistiche sia la sismicità storica dell’area, stimano che i terremoti legati al bradisismo possano avere una magnitudo massima attesa tra 4.5 e 5.0. Del tutto marginali, con i dati oggi a nostra disposizione, le probabilità di terremoti più intensi».