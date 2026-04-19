Domenica al mare per Juan Jesus: beccato dai tifosi in spiaggia a Nerano | FOTO

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Domenica al mare per Juan Jesus: beccato dai tifosi in spiaggia a Nerano | FOTO

Juan Jesus si gode il mare a Nerano nella penisola sorrentina

Il difensore del SSC Napoli, Juan Jesus, è stato avvistato questa mattina a Nerano, suggestiva frazione di Massa Lubrense, nel cuore della penisola sorrentina. Il centrale brasiliano ha approfittato del giorno di riposo concesso dall’allenatore Antonio Conte all’indomani della sconfitta casalinga contro la Lazio per 0-2, concedendosi qualche ora di relax lontano dal campo.

Juan Jesus al mare

Complice una giornata di sole e temperature miti, il calciatore ha scelto il mare come meta per ricaricare le energie. In uno scatto inviato alla redazione di CalcioNapoli24 da un tifoso presente sul posto, Juan Jesus appare sorridente mentre posa su un lido insieme a un gruppo numeroso di giovani sostenitori azzurri, segno di un clima disteso nonostante il momento delicato della squadra.

L’episodio testimonia ancora una volta il forte legame tra i giocatori del Napoli e il territorio, con la penisola sorrentina che rappresenta spesso una delle mete preferite nei momenti di pausa. La disponibilità del difensore nel concedersi a foto e saluti non è passata inosservata, contribuendo a rafforzare il rapporto con i tifosi anche al di fuori dello stadio.

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