Napoli, domenica relax per tre azzurri in spiaggia a Varcaturo: spunta anche McTominay | VIDEO CN24

SSC Napoli, domenica relax in spiaggia a Varcaturo per McTominay, Gilmour e Olivera: foto e video
Ultime notizie SSC Napoli - Riceviamo e pubblichiamo da un tifoso alcune immagini della domenica relax di tre azzurri, per smaltire la delusione di Napoli-Lazio 0-2.
Napoli, domenica relax: 3 azzurri in spiaggia a Varcaturo
Infatti, McTominay-Gilmour e Mathias Olivera stanno trascorrendo la domenica, nel giorno dopo il ko contro la Lazio di Sarri, in spiaggia nella zona di Varcaturo. Precisamente nello stabilimento Damai - Event Garden. Ecco il video: