De Bruyne, anche la domenica di riposo è "dedicata al calcio": presente al Real Casarea, il motivo | VIDEO CN24

Ultime notizie SSC NapoliÂ -Â Domenica relax per molti azzurri, dopo la delusione diÂ Napoli-Lazio 0-2, AntonioÂ ConteÂ ha comunque concesso un giorno di riposo a tutta la squadra.Â Oltre aÂ McTominay-GilmourÂ in spiaggiaÂ a Varcaturo eÂ Juan Jesus-LobotkaÂ in barca, anche altri azzurri hanno scelto di godersi una giornata fuori nella bella domenica napoletana, splendidaÂ dal punto di vista climatico.
AncheÂ Kevin De BruyneÂ ha potuto approfittare del giorno libero concesso dalÂ NapoliÂ diÂ Antonio Conte. E cosÃ¬, con tutta la famiglia, s'Ã¨ recato alla scuola calcioÂ Real Casarea per osservare da vicino ilÂ piccoloÂ De Bruyne in campo.Â Ecco le immagini: