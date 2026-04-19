Sky, Marchetti: "Conte vuole vincere, a Napoli può farlo! La Nazionale non arriverà mai in tempo"

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Sky, Marchetti: Conte vuole vincere, a Napoli può farlo! La Nazionale non arriverà mai in tempo

Il commento di Luca Marchetti dopo Napoli-Lazio 0-2

Napoli-Lazio 0-2, KO allo stadio Maradona per gli azzurri di Antonio Conte in una partita senza tiri in porta per la prima volta dopo 20 anni in una gara casalinga. A Sky Sport il giornalista Luca Marchetti commenta così la prestazione del Napoli:

"Mi ha sopreso molto, è come se il Napoli avesse staccato la spina, capendo che non può più arrivare in alto. Conte per primo non vuole assolutamente questo, lui giustamente diceva che se qualcuno deve vincere lo scudetto, glielo deve strappare dal petto. Ieri invece il Napoli è stato arrendevole, il contrario di quello che ti aspetti da una squadra di Conte.

A me dà la sensazione di una squadra che sa di non poter più competere per il primo posto e che quindi ha avuto un calo di tensione. Ma dopo una stagione così balorda, Conte si è arrabbiato il doppio. Finire bene darebbe un altro sapore a questo campionato.

Il futuro di Conte? La domanda è una sola: Conte vuole vincere, a Napoli può vincere? Per me sì. Se poi invece ritiene che ci sono troppe tensioni o che la squadra ha bisogno di troppi cambiamenti, allora questo non lo so. La Nazionale non arriverà mai in tempo per poter mettere in discussione il progetto del Napoli. Il Napoli ha l'intenzione di migliorare la squadra e dunque sulla carta Conte avrà i miglioramenti di cui ha bisogno.

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