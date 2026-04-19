Vergara, giornata relax a San Gregorio Armeno: due splendidi regali per il talento del Napoli | FOTO

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Vergara, giornata relax a San Gregorio Armeno: due splendidi regali per il talento del Napoli | FOTO

Ultime notizie SSC Napoli - Domenica relax per molti azzurri, dopo la delusione di Napoli-Lazio 0-2, Antonio Conte ha comunque concesso un giorno di riposo a tutta la squadra. Oltre a McTominay-Gilmour in spiaggia a Varcaturo e Juan Jesus-Lobotka in barca, anche altri azzurri hanno scelto di godersi una giornata fuori nella bella domenica napoletana, splendida dal punto di vista climatico.

E il giovane calciatore del Napoli Antonio Vergara si è concesso oggi, domenica 19 aprile, una passeggiata fra le strade del centro storico della città. Il talento partenopeo classe 2003, prodotto della giovanili del Napoli è fermo per un infortunio. Così, oggi, Vergara ha deciso di perdersi per le strade del centro e si è ritrovato a San Gregorio Armeno, strada famosa per l'arte presepiale.

Vergara da Ferrigno e Di Virgilio

Qui, il giovane calciatore ha fatto visita alle storiche botteghe degli artigiani, tra cui quella di Genny Di Virgilio, che ha donato al talento azzurro un corno rosso "collaudato", di quelli che, nella tradizione napoletana, sono considerati dei portafortuna. È stato proprio l'artigiano di San Gregorio Armeno, sui suoi profili social, a pubblicare le foto che lo ritraggono mentre fa dono a Vergara del corno rosso. 

Secondo la tradizione partenopea, infatti, per essere "collaudato" e dunque assolvere a pieno alla sua funzione di portafortuna, il corno rosso deve avere delle caratteristiche precise. Innanzitutto deve essere regalato, poi deve essere fatto a mano e leggermente storto, appuntito e deve pungere il palmo sinistro della persona che lo riceve affinché possa essere "attivato". Ma è passato a trovare anche la bottega Ferrigno, che l'ha omaggiato della sua statuina:

 

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