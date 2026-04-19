Pedullà contro Conte: "Imbarazzante dal punto di vista della comunicazione, ha parlato lui di Nazionale"

Napoli - Alfredo Pedullà di Sportitalia attacca in maniera pesante Antonio Conte per quello che è accaduto in questi ultimi giorni tra dichiarazioni e risultati:

"Conte nelle dichiarazioni ha sbagliato parlando di stampa e giornalisti. Di Nazionale ha parlato lui e prima della partita con la Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni che non doveva fare, dal mio punto di vista è imbarazzante per quanto riguarda l’aspetto delle comunicazione. Dice il secondo è il primo dei perdenti, ma a 10 minuti dalla partita dicendo una roba del genere ma che cosa trasmetti ai giocatori. Ci mancherebbe che non avesse dato anche lui qualche lezione per i soldi che gli hanno spesi, hanno speso oltre 100 milioni per portare il Napoli a questa situazione".