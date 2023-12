Sky, Assogna: "Il Napoli del primo tempo contro la Juve mi sembrava quello dell'anno scorso! Se poi Rrahmani sbaglia tutto..."

Paolo Assogna, giornalista Sky, commenta così il momento del Napoli dai microfoni di Sky Sport 24: "Il Napoli l’anno scorso era basato sulla tecnica individuale che dava valore collettivo. Poi si è rotto qualcosa, come con il Milan. Sarebbe interessante vedere come venivano serviti gli attaccanti l’anno scorso. A me il primo tempo contro la Juve è piaciuto, mi è parso simile a quello dell’anno scorso nei movimenti e nelle giocate. Poi contro la Juve, c’è stato un errore difensivo. Troppo spazio dato al cross, Anguissa arriva in ritardo e Rrahmani sbaglia tutto. Da quel momento la Juve si barrica e il Napoli non più fresco come i primi venti minuti non fa più nulla".