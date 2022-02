San Felice al Cancello, il sindaco: "Stadio intitolato a Gianni Di Marzio, ufficialità entro fine febbraio"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Giovanni Ferrara, sindaco di San Felice al Cancello:

"San Feliciana la prima squadra di Gianni Di Marzio, abbiamo votato per intitolare lo stadio a lui. Siamo stati sollecitati in ogni modo possibile da giovani e più anziani, è stata una richiesta. Siamo contenti che questa iniziativa abbia avuto questo clamore. Settimana prossima chiederò un incontro al Prefetto per rapportarmi su questa esigenza, non politica ma sociale della città. Spero che tutto verrà accettato. Ufficialità entro fine febbraio? Credo di sì"