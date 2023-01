Roma, Tiago Pinto a Dazn: "Ho ancora speranza per l'addio di Zaniolo, vedremo dopo la chiusura del mercato cosa faremo con lui. Sul futuro di Mourinho..."

Ai microfoni di Dazn sono arrivate le parole di Tiago Pinto prima di Napoli-Roma. Queste le dichiarazioni del della Roma:

"Non ho problemi a rispondere su Zaniolo, tutti hanno capito bene cosa è accaduto. Nico ha chiesto di andare via e noi con lui e il suo procuratore abbiamo trovato la soluzione migliore, è stata trovata la soluzione ma a lui non è stata gredita. Non siamo una società che può muoversi in maniera libera vista la situazione economica, ora resta una soluzione difficile per noi e per la società.

Adesso abbiamo più di 48 ore per la fine del mercato, parleremo poi dopo la chiusura del mercato per capire come andrà a finire per Zaniolo e Karsdorp. Gli interessi della Roma vanno prima di tutti gli altri, ho ancora speranza in queste ultime ore di mercato. Abbiamo fatto tanto in questi anni per i giocatori. Non abbiamo paralto con Mourinho per il futuro, ma il rapporto è molto buono. Di questi tempi si parla internamente".