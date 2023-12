Roma-Napoli, Mourinho in conferenza: "Anche in parità numerica abbiamo giocato solo noi. Limitato un super Napoli. Un membro del mio staff è stato ricoverato"

Ultimissime Calcio Napoli - Roma Napoli, termina la partita allo stadio Olimpico e parla José Mourinho in conferenza stampa. , termina la partita allo stadio Olimpico e parla José Mourinho in conferenza stampa.

Roma Napoli : Mourinho in conferenza stampa

A breve José Mourinho si presenterà in conferenza stampa:

"N'Dicka ha fatto una grande gara. Abbiamo lavorato bene durante la settimana migliorando il blocco basso difensivo. L'obiettivo era prressare alto e ci siamo riuscito. In 45' 11 contro 11 solo una squadra ha giocato per vincere, controllo totale, grande lavoro. Il Napoli tecnicamente è una squadra super, evoluta. Non lo abbiamo visto per merito nostro. Dopo 11 contro 10 abbiamo fatto molto bene, è entrato in campo la creatività con pellegrini, Azmoun e El Shaarawy. Grande vittoria"

"Mercato? Non ne parlo, viviamo una situazione di difficoltà per il financial fair play. Una cosa è quello che vorremmo fare e quello che invece possiamo fare. Abbiamo 2 calciatori fuori lista. A me piacerebbe difensore centrale top di futuro ma non mi sembra sarà possibile. Non è un dramma, lavoreremo come sempre. Pellegrini ha fatto un'ottima settimana da lavoro. Ha capito che non giocava da titolare ma ha avuto comportamento da professionista. Ho avuto subito la sensazione potesse entrare e fare qualcosa"

"Alleno da 23 anni, la squadra più perfetta tatticamente della mia carriera è stata l'uniao Leiria perchè giocavamo solo una volta a settimana. Per fare questo c'è bisogno di tempo. Questa settimana abbiamo lavorato sul nostro blocco basso che non è fortissimo, N'Dicka e Llorente oggi hanno fatto molto bene. Contro il Bologna abbiamo pagato le assenze in contemporanea di Smalling, Lukaku e Dybala. Era troppo per noi"

"Abbiamo un ottimo rapporto io con i ragazzi e viceversa. C'è questa empatia familiare che mi permette anche di essere diretto ed anche litigare. A me piace molto lavorare molto con loro e penso anche loro con me. Oggi avevo tutto lo staff malato, l'unico sano ero io. Un membro del mio staff è stato ricoverato in ospedale, un altro è stato chiuso 4 giorni in camera a Trigoria. Un abbraccio a loro, sono professionisti top"

23.27 - Termina conferenza