Repubblica, Corbo: "Napoli modello da seguire, non ha bisogno di artifizi. Spalletti? Con la Roma ha mandato un messaggio chiaro alla squadra"

Antonio Corbo, giornalista di Repubblica, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

Intervista Corbo su Napoli e caso plusvalenza

“Leggevo le motivazioni della Corte d’Appello della Figc sul caso plusvalenze della Juventus. E’ un tema importante che deve appassionare anche i tifosi azzurri, perché fanno capire una qualità del Napoli che non deve essere sottovalutata. Questo ci fa capire che il calcio sia orientato a riportare una legalità fin qui trascurata, mettendo in risalto il Napoli come modello di buona amministrazione e come modello gestionale. Il Napoli paga tutti in contanti, mentre gli altri devono ricorrere ad artifizi per intervenire sul mercato, questo dimostra che una gestione ‘risparmiosa’ coincide con i risultati tecnici migliori come sta facendo anche l’Arsenal.

Su Napoli-Roma: "Un allenatore di 63 anni si può anche accontentare del pari con la Roma e non fa quella mossa togliendo Osimhen. Lui invece ha voluto rischiare mandando un messaggio alla squadra, facendo capire che voleva vincere. E' stata una scelta importante quella di inserire Simeone e Osimhen, dimostrando che questa squadra deve sempre puntare alla vittoria in qualsiasi partita".