Presidente Regione Abruzzo: "Date ritiro? Abbiamo lavorato con la prefettura. Il Napoli ha fatto scuola venendo da noi"

Marco Marsilio, Presidente della regione Abruzzo, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Accoglieremo a braccia aperte i campioni d'Italia, speriamo che adesso con la fine del Covid si possa dare libero sfogo alla festa che deve caratterizzare questo ritiro. Lo affronteremo con quel pizzico di ironico orgoglio visto che abbiamo portato fortuna. Da quando vengono da noi, il club è cresciuto sempre di più. Ricordo il ritiro dello scorso anno quando non c'era grande entusiasmo ma ci sta. Ero al fianco di de Laurentiis quando disse che quel Napoli avrebbe vinto lo scudetto, un po' più di fiducia ci vorrebbe.

Leggo che la squadra, anche quest'anno, ci sarà qualche novità. Lo scorso anno le sorprese hanno portato bene. Date ritiro Castel di Sangro? In realtà non saprei dirvele adesso, si è lavorato anche con la Prefettura perchè ci sarà anche la Salernitana nei pressi. il Napoli ha aperto un'autostrada in tal senso in Abruzzo perchè anche il Cagliari vorrebbe venirci. Il Napoli ha fatto scuola"