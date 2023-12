Politano a DAZN: "Ce la siamo sudata, Mazzarri ha ridato entusiasmo! Scudetto? Fin quando la matematica non ci condanna..."

Matteo Politano è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Napoli-Cagliari 2-1. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Oggi era fondamentale tornare a vincere in casa, ce la siamo sudata fino alla fine perché il Cagliari ci ha messo in difficoltà”.

Osimhen? Aveva voglia di tornare al gol, per noi è un giocatori importante e siamo contenti per lui e per la vittoria”.

Le mie prestazioni? Io sto cercando di dare sempre il massimo, sono felice di questa continuità e devo proseguire così magari con qualche altro gol”.

Mazzarri? Ha cercato di portare entusiasmo, ed era quello che mancava perché non arrivavano i risultati. Giorno dopo giorno lo stiamo riconquistando e dobbiamo continuare così anche per i nostri tifosi”.

Classifica? Abbiamo sempre ragionato di gara in gara, fin quando la matematica non ci dice che siamo fuori per lo scudetto lotteremo con tutte le forze. Il nostro obiettivo è vincere sempre, con la Roma sarà difficile perché è uno scontro diretto ma ora pensiamo prima alla Coppa Italia contro il Frosinone”.