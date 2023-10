Pio e Amedeo, la battuta su Insigne: "Figuratevi se impara l'inglese..."

Notizie Calcio Napoli - Pio ed Amedeo, ospiti de La Radiazza su Radio Marte, hanno risposto alla domanda di un utente che ha chiesto: "Cosa pensate di Insigne che manda a quel paese in inglese i tifosi del Toronto?":

"Lui è di Fratta, se non erro, e non ha detto "fu*k you", come ha tradotto e male qualcuno, ma fanc*lo. Lorenzo è ignorante come la peste, figurati se ha imparato l'inglese (hanno scherzato i due comici, ndr.). A stento saprà come si dice Lorenzo in inglese [...] Ad Aurelio De Laurentiis cosa vuoi dire? E' pratico, ha vinto lo scudetto. Forse non è facile avere a che fare con lui