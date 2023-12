Montuori a CN24: "Ho due aneddoti per ricordare chi era davvero Juliano. Oggi salutiamo la storia del Napoli"

Gennaro Montuori è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Juliano era un simbolo del Napoli, oggi salutiamo la bandiera e la storia. La prima volta che lo vidi ero bambino, mi fece l'occhiolino. Lui era un leader, non si toglieva mai la fascia e non faceva sconti a nessuno. Come direttore rispettava tutti, ci teneva molto su questa cosa. A parte il campione, è stato l'uomo che ha difeso la squadra, la città. Ebbi la felicità di avere prima di tutti la notizia della chiusura della trattativa Maradona, andai in giro per tutta Napoli a festeggiare l'arrivo.

Antonio mi ha sempre voluto bene e rispettato come capo degli ultrà dell'epoca. Noi andavamo 7-8 ore prima al San Paolo, c'era un binomio tra noi e società che oggi non c'è più. Prima eravamo noi che trascinavamo la squadra oggi invece è il contrario. Sono cambiate molte cose".