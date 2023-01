Moggi: "Ho mandato un sms a De Laurentiis dopo Napoli-Juve, ecco il testo"

Ultime notizie SSC Napoli - Luciano Moggi è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso de La Città del Pallone:

"La Juve al massimo rischia uno o due punti di penalizzazione, ma la storia della retrocessione è una barzelletta!

Agnelli? La famiglia è particolare e si fanno la guerra. Quando andai via, l'avvocato della Juve patteggiò per la B incolpando noi. Dopo venerdì ho mandato un messaggio a De Laurentiis facendogli i complimenti per la vittoria, ma soprattutto per come gestisce la sua società".