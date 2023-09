Marolda: "La squadra ha salvato Garcia! C'è stato un accordo tra lui e i giocatori..."

Ciccio Marolda, intervenuto a ‘Giochiamo D’Anticipo’ su 11 Televomero, ha parlato del momento del Napoli dopo il successo degli azzurri in campionato contro l’Udinese. Queste le dichiarazioni del giornalista:



“Polemica Osimhen sui social? La sua reazione mi ha sorpreso molto vista la sua età, l’applicazione in questione, TikTok, nasce come leggera e ha una forte vena ironica e non giornalistica. Il linguaggio è completamente diverso. La sua reazione è assolutamente un pretesto e mi meraviglio del comportamento dell’agente, che avrebbe dovuto placare le ire del nigeriano. Togliere le foto del Napoli è peggio che sbagliare un rigore in campo.

La grande svolta c’è stata prima dell’Udinese, la squadra ha detto all’allenatore che era abituata a giocare in un certo modo. Ieri non si è visto nulla della squadra di Garcia, c’è stato poi un miglioramento della condizione atletica dei giocatori.

Osimhen via? Certamente andrà via, se ci sarà chi lo pagherà di più.

Ribadisco un pensiero che ho fatto già lunedì sera, se il Napoli continuerà a giocare come contro l’Udinese rivincerà il campionato.

Quale partita è più importante tra Lecce e Real Madrid? La prima, quella con gli spagnoli puoi anche pensare di giocartela in un certo modo.

Le prestazioni di Natan? Ha giocato in modo molto semplice e ieri sul finale ha fatto una bella apertura di 40 metri, in questo momento non posso giudicarlo perché non ha affrontato centravanti di livello.

La squadra, in questo momento, ha salvato l’allenatore. Garcia non poteva permettersi di perdere ancora e dunque, in accordo con i calciatori, ha deciso di giocare in un modo a loro più congeniale. All’inizio ha provato a cambiare una macchina perfetta”.