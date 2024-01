Marchetti: "Mazzarri ha ricompattato l’ambiente ma non la squadra. Mercato? C'è già un acquisto probabile"

Durante l'appuntamento odierno con L'Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Luca Marchetti. Queste le sue parole:

Un bilancio su questo 2023 che ci siamo lasciati alle spalle?

“Tra i tifosi che non devono essere contenti del 2023 ci sono sicuramente quelli della Roma, che hanno perso immeritatamente una finale una finale europea, e quelli del Milan, che si sono ritrovati in grande difficoltà. Per l’Inter poteva essere stato un anno storico, ma non lo è stato per il gol di Rodri. È la squadra che nell’anno solare è cresciuta di più e che ha ottenuto più punti. Il Napoli invece deve salvare la prima parte dell’anno, perché nella seconda le difficoltà sono state talmente evidenti da portare De Laurentiis a chiedere scusa. Va detto che anche i giocatori hanno fatto molto meno rispetto alla passata stagione. La situazione a Napoli è complessa, con Mazzarri che a ricompattato l’ambiente ma non la squadra. Il Napoli paradossalmente ha fatto più brutta figura contro le piccole che non contro le big”.

Che c’è da attendersi per il mercato del Napoli?

“Si può aspettare con fiducia qualcosa. Samardzic è l’acquisto più probabile, ma ne arriverà un altro più difensivo. Ci sarà anche bisogno di un difensore un più, con Ostigard indiziato ad essere ceduto. Da capire anche cosa fare con Simeone, che gioca molto poco”.