Lo Monaco: "Napoli è una piazza che ti fa stare benissimo, bisogna riflettere se sono andati via in tanti dopo lo scudetto"

Pietro Lo Monaco √® intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio¬†Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:¬†"Ottimo giocatore Orsolini, ma presto rinnover√† con il Bologna. Sono convinto che in squadre di livello alto pu√≤ rendere ancora di pi√Ļ. In Italia solo la Fiorentina √® in attivo e il Napoli si avvicina, le altre sono in condizioni difficili. Oggi il Napoli √® nella condizione ideale con la sua squadra base che √® rimasta la stessa a parte Kim. Napoli √® una piazza che ti fa stare benissimo, √® assurdo pensare che dopo uno scudetto vinto ci siano stati degli addii come l'allenatore, il ds, il preparatore atletico e altri. Questo deve far riflettere. Il rinnovo di Osimhen √® una delle cose pi√Ļ semplici di questo mondo".