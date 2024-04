Lippi: "Garantisco io per Cannavaro: sono sicuro che farà bene all'Udinese"

Calciomercato - Della nuova avventura di Cannavaro parla un suo mentore come Marcello Lippi, suo allenatore ai tempi della Nazionale, con cui ha portato a casa lo storico Mondiale del 2006, ai tempi del Messaggero Veneto:

“Sapevo quanto Fabio aspettasse una grande opportunità in Serie A e sono sicuro che farà il bene dell’Udinese. Aveva grande voglia di tornare ad allenare, sa bene che Udine è una piazza molto attraente ed importante in Serie A. Gli ho scritto subito per congratularmi e per fargli il classico in bocca al lupo, sicuro che farà bene all'Udinese”.