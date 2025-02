Lazio, Baroni sfida il Napoli: "Ora vogliamo battere i più bravi!"

Lazio-Monza 5-1, grande vittoria per i biancocelesti che saranno i prossimi avversari del Napoli in Serie A, con la sfida della 25esima giornata in programma per sabato 15 febbraio allo stadio Olimpico di Roma. Al termine di Lazio-Monza l'allenatore biancoceleste Marco Baroni lancia la sfida agli azzurri in conferenza stampa:

"Il Napoli sta facendo un campionato strepitoso, contro di loro sarà una partita diversa. Siamo consapevoli di voler fare il possibile per battere quelli che oggi sono i più bravi, servirà una partita di grande livello. Avremo qualche giorno per preparare la gara, ci aspettiamo una crescita anche in queste partite. Stacchiamo mezza giornata poi prepariamo questa sfida".

Sulle condizioni di Boulaye Dia, uscito per infortunio durante il match, Baroni ha dichiarato: