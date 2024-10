Nel dopo gara di Repubblica Ceca-Albania, Elseid Hysaj, ex Napoli ora alla Lazio, ha fatto chiarezza sulle sue condizioni fisiche, avendo giocato appena 9 minuti nella gestione di Marco Baroni:

"Non sto male, mi alleno sempre con la Lazio, sono in squadra, non sono fuori. Semplicemente non gioco nei fine settimana. Lavoro su me stesso, faccio i miei allenamenti. Non è la stessa cosa di una partita, ma cerco di fare il meglio che posso quando arrivo in Nazionale".