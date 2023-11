L'ex legale di Maradona: "In Europa 40 marchi sono autorizzati"

Ultime notizie calcio - Nei giorni scorsi il tribunale dell'Unione Europea ha emesso un comunicato per confermare il rifiuto di Euipo (l'ufficio della proprietà intellettuale) di trasferire il marchio Maradona a Sattvica, la società argentina che era presieduta dall'avvocato Matias Morale, legale e manager di Diego negli ultimi anni, e adesso è guidata dalle sorelle del Campione morto il 25 novembre di tre anni fa. Dall'Argentina l'avvocato Marcelo D'Alessandro, legale di Morla, ha fatto una precisazione sulla controversia che coinvolge anche i 5 figli eredi di Diego:

«Nel 2001 Maradona chiese a Euipo la registrazione del marchio per tre categorie commerciali, successivamente nel 2015 l'avvocato Morla presentò domanda per altri quaranta. I quaranta controllati da Sattvica continuano ad essere commercializzati in Europa. Non è stata accettata la richiesta per i tre del 2001 ma faremo appello».