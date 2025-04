Juan Jesus: "Il giocatore più forte al mondo non è stato Maradona..."

Juan Jesus ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali SSC Napoli. Tra le altre cose, il difensore ha parlato dei grandi calciatori brasiliani della storia ed ha detto la sua sul confronto tra Ronaldo e Maradona: "Ronaldo il Fenomeno se non si fosse rotto le ginocchia poteva vincere 10 Palloni d'Oro tranquillamente. Io non ho visto Maradona, però Ronaldo il Fenomeno per me è sempre stato il più forte, perchè se ascoltiamo Cannavaro, Maldini, Nesta, tutti questi che sono i difensori più forti della storia e che dicono di aver fatto fatica con Ronaldo, pensi: 'e io che potevo fare? Manco lo vedevo'".