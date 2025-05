Nicola Zalewski ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn prima di Como Inter:

“Finché la matematica non ci condanna ci giocheremo la nostra gara. Non sarà facile perché conosciamo il Como, il Napoli ha una grande possibilità se la sono meritata sul campo ma noi ci siamo. C’è un po’ di rammarico per la gara contro la Lazio, siamo qui a giocarci lo scudetto fino alla fine e già questo è un sintomo di una squadra forte che ci crede fino all’ultimo. Non si sa mai cosa può succedere”