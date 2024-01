Infortunio Cancelo, Xavi conferma: "Potrebbe esserci in Supercoppa"

Nel corso del match contro il Las Palmas, Joao Cancelo ha lasciato anzitempo il campo per problemi al ginocchio. Questa la nota del Barcellona:

Xavi, però, conferma che l'infortunio di João Cancelo non è grave:

“Cancelo non viene scartato per la partita di Supercoppa. Se recupererà bene entrerà in lista”.