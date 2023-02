Il Napoli pensa a Vicario: "Futuro? E' tutto da scrivere..."

Guglielmo Vicario, portiere dell'Empoli che tanto piace al Napoli, ha parlato a Gazzetta.it della tripla parata contro la Roma:

"È stato un mix di tante componenti, anche se dispiace che non sia servita per il risultato. Un bel gesto tecnico, di istinto e di posizione, nasce da una respinta non perfetta, poi ci ho creduto e alla disperata ho ribattuto altre due volte. Quando ho rivisto quell’azione, mi sono sorpreso che fosse accaduto. Mi ha fatto un certo effetto. È stata premiata la perseveranza nel non smettere mai di crederci. Il futuro è tutto da scrivere. Ma adesso c’è una salvezza da conquistare. L’obiettivo fondamentale per noi e per il club".